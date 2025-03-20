Почему морковь начала дешеветь морковь

На этой неделе на украинском рынке корнеплодов произошло снижением цен на морковь, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Это было обусловлено началом активной продажи запасов данной продукции из хранилищ.

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Так, этой неделе украинские фермеры на этой неделе предлагают к продаже морковь в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 25 – 32 гривны за килограмм (60 – 77 центов за килограмм).

Обратите внимание! Производители говорят, что негативное влияние на цены оказывает увеличение предложения некондиционной моркови на рынке. Из-за достаточно теплой зимы качество продукции в холодильниках мелких хозяйств стремительно ухудшается, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы.

В то же время игроки рынка отмечают, что владельцы качественной моркови, которые не имеют проблем с хранением, предпочитают приостановить продажу имеющихся запасов продукции.

Эксперты отмечают, что несмотря на удешевление морковь в Украине на сегодня в среднем в 3 раза выше, чем в середине марта 2024 года. При этом большинство участников рынка не исключают вероятности дальнейшего снижения цен, что связано с достаточно невысокой торговой активностью в данном сегменте.