Чому морква почала дешевшати

На цьому тижні на українському ринку коренеплодів відбулося зниженням цін на моркву, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Це було зумовлено початком активного продажу запасів даної продукції зі сховищ.

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Так, цього тижня українські фермери пропонують до продажу моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведеться вже по 25 – 32 гривні за кілограм (60 – 77 центів за кілограм).

Зверніть увагу! Виробники говорять, що негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції некондиційної моркви на ринку. Через досить теплу зиму якість продукції в холодильниках дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси.

Водночас гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продаж наявних запасів продукції.

Експерти зазначають, що попри здешевлення морква в Україні на сьогодні в середньому в 3 рази вище, ніж у середині березня 2024 року. При цьому більшість учасників ринку не відкидають ймовірності подальшого зниження цін, що пов'язано з досить невисокою торгівельною активністю в даному сегменті.