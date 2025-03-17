Які зміни на плодоовочевому ринку за тиждень

Ціни на картоплю, моркву, капусту, буряк, а також зелень в Україні за минулий тиждень не змінилися, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. При цьому спостерігається тенденція до зростання цін на огірок.

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Аналітики зазначили, що верхня цінова межа на популярний салатний овоч підскочила зі 100 до 150 гривень. При цьому почала зростати ціна на помідори – нижня цінова межа зросла з 85 до 90 гривень. Подорожчав також і кабачок – нижня цінова межа підвищилася зі 100 до 110 гривень.

Водночас подешевшали цвітна капуста зі 135 – 140 гривень за кілограм до 115 – 120 і броколі – зі 115 – 120 гривень за кілограм до 110 – 115.

Зверніть увагу! Ціни у фруктовому сегменті змінилися різноспрямовано. Виноград подешевшав – нижня цінова межа впала зі 180 до 170 гривень. При цьому подорожчали банани – з 58 – 64 до 65 – 50 гривень за кілограм і мандарин – верхня цінова межа підскочила з 95 до 130 гривень. Водночас нижня цінова межа граната знизилися зі 110 до 95 гривень.