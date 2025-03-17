Чому подорожчали помідори

За словами аналітиків, через стабільно низький попит на тепличні помідори, який спостерігався на ринку томатів протягом останніх кілька тижнів, імпортери змушені були скоротити обсяги постачань, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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В результаті, пропозиція турецьких овочів на українському ринку значно скоротилася, що на тлі зростання попиту спровокувало чергове подорожчання в даному сегменті.

Наразі ціна на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85 – 95 гривень за кілограм (2,05 – 2,29 долара за кілограм), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Таку цінову тенденцію експерти проєкту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

Аналітики зазначають, що на сьогодні ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не відкидали подальшого зростання цін на цю продукцію в тому випадку, якщо постачання томатів з Туреччини до України найближчим часом не відновиться. Реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.