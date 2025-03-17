Почему подорожали помидоры

По словам аналитиков, из-за стабильно низкого спроса на тепличные помидоры, который наблюдался на рынке томатов в течение последних несколько недель, импортеры вынуждены были сократить объемы поставок, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit.

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В результате, предложение турецких овощей на украинском рынке значительно сократилось, что на фоне роста спроса спровоцировало очередное подорожание в данном сегменте.

Сейчас цена на тепличные томаты сформировались в диапазоне 85 – 95 гривен за килограмм (2,05 – 2,29 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! Такую ценовую тенденцию эксперты проекта объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано со снижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.

Аналитики отмечают, что на сегодня цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен на эту продукцию в том случае, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновится. Реализация томатов в местных тепличных комбинатах начнется не ранее середины апреля.