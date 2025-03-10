Почему помидоры начали дорожать

На сегодня импортные томаты в Украине предлагаются к продаже по 75 – 85 гривен за килограмм (1,82 – 2,06 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В среднем это на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, в частности производства Турции, что связано со снижением импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий в стране-производителе.

Обратите внимание! По словам экспертов, на предыдущей неделе импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томата, который они закупили еще в начале февраля текущего года. Тогда низкие темпы торговой активности не способствовали реализации всех имеющихся объемов продукции.

В то же время новые поставки на украинский рынок на прошлой неделе осуществлялись в минимальных объемах. Таким образом, уже с первых чисел марта в Украине возник дефицит томатов, что позволило импортерам повысить цены.

Какие цены на томаты в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты на рынке Украины:

Помидоры красные 1 килограмм

Auchan 140,00 гривны;

Megamarket 167,50 гривны;

Novus 98,69 гривны;

АТБ 99,89 гривны;

Помидоры розовые 1 килограмм

Metro 239,10 гривны;

Auchan 139,50 гривны;

АТБ 119,95 гривны;

Помидоры сливка 1 килограмм

Auchan 135,50 гривны;

Megamarket 176,10 гривны;

Сильпо 129

По мнению участников рынка, уже со следующей недели в Украине ожидается увеличение поставок томата из Турции, что позволит сбалансировать рынок и, соответственно, стабилизировать цены. Они добавляют, что, несмотря на подорожание томата в Украине, его цена сегодня все равно в среднем на 10% ниже чем год назад.