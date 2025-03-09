Удешевление помидоров: временное явление, или тенденция

По словам аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максима Гопки, последнее время на украинском рынке наблюдается существенное снижение цен на помидоры, сообщает 24 Канал. Под удешевление в основном попали импортные тепличные помидоры.

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Цены на них зависят, в частности, от ситуации на импортных рынках. В последнее время объемы импортных поставок происходили преимущественно из Турции (99% всех объемов – 455,9 тонны).

Максим Гопка Аналитик УКАБ Также снижение цен происходит из-за увеличения предложения и изменения сезона. До конца мая импортная продукция будет основной на прилавках.

Что будет с ценами на капусту

Еще одной "проблемной" позицией на плодоовощном рынке Украины стала капуста. Неблагоприятные погодные условия в 2024 году подтолкнули цены на этот овощ борщевого набора вверх.

Стоимость капусты выросла из-за увеличения импортных объемов из стран-партнеров, а также некоторой не урожайностью на собственных полях в прошлом сезоне,

– отмечает Максим Гопка.

Однако несмотря на рекордное подорожание белокочанной капусты в январе 2025 года, ее стоимость в конце февраля начала снижаться. Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то сейчас большинство производителей вынуждены пересматривать цену на свою продукцию в сторону снижения из-за существенного ухудшения качества в хранилищах.

Какие сейчас цены на капусту и помидоры в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали актуальные цены на помидоры и капусту в популярных магазинах Украины

Капуста молодая, 1 килограмм

Auchan 90,90 гривны;

90,90 гривны; Megamarket 107,40 гривны;

Капуста белокочанная, 1 килограмм

Novus 46,69 гривны;

46,69 гривны; Metro 44,80 гривны;

44,80 гривны; Ашан 44,80 гривны;

44,80 гривны; Мегамаркет 67,20 гривны;

Помидоры красные, 1 килограмм

Ашан 140,00 гривны;

140,00 гривны; Megamarket 167,50 гривны;

167,50 гривны; Novus 79,99 гривны;

79,99 гривны; Metro 113,88 гривны;

Помидоры розовые, 1 килограмм