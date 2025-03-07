Картофель на рынке начал дешеветь

Сейчас же украинские фермеры начали пересматривать ранее установленные цены на имеющуюся партию продукции в сторону снижения, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Цены падают, по словам аналитиков, даже несмотря на то, что запасы картофеля в местных хранилищах уже истощены.

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Так, если еще неделей ранее цены на картофель соответствующего качества в Украине нередко доходили до 30 гривен за килограмм (73 цента за килограмм), то уже сегодня они формируются в диапазоне 18 – 28 гривен за килограмм (44 – 68 центов за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлого.

Такую ситуацию производители объясняют сразу несколькими причинами, главной из которых является подорожание картофеля неделей ранее и неготовностью покупателей закупать эту продукцию по таким ценам.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что сейчас цены на картофель в Украине в среднем на 18% дороже, чем в начале марта 2024 года. Более того, ряд производителей уверены, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте – явление временное, поскольку на рынке ощущается дефицит качественной продукции, поскольку запасы картофеля в хозяйствах населения и у коммерческих производителей продолжают быстро сокращаться.