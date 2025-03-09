Здешевшання помідорів: тимчасове явище, чи тенденція

За словами аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" Максима Гопки, останнім часом на українському ринку спостерігається істотне зниження цін на помідори, повідомляє 24 Канал. Під здешевшання здебільшого потрапили імпортні тепличні помідори.

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Ціни на них залежать, зокрема, від ситуації на імпортних ринках. Останнім часом обсяги імпортних поставок відбувалися переважно з Туреччини (99% всіх об`ємів – 455,9 тонни).

Максим Гопка Аналітик УКАБ Також зниження цін відбувається через збільшення пропозиції та зміни сезону. До кінця травня імпортна продукція буде основною на прилавках.

Що буде з цінами на капусту

Ще однією "проблемною" позицією на плодоовочевому ринку України стала капуста. Несприятливі погодні умови у 2024 році підштовхнули ціни на цей овоч борщового набору угору.

Вартість капусти зросла через збільшення імпортних об'ємів з країн-партнерів, а також деякою не врожайністю на власних полях в минулому сезоні,

– зазначає Максим Гопка.

Однак попри рекордне здорожчання білоголової капусти у січні 2025 року, її вартість наприкінці лютого почала знижуватись. Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то наразі більшість виробників змушені переглядати ціну на свою продукцію у бік зниження через істотне погіршення якості у сховищах.

Які наразі ціни на капусту та помідори у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили актуальні ціни на помідори та капусту у популярних магазинах України

Капуста молода, 1 кілограм

Auchan 90,90 гривні;

90,90 гривні; Megamarket 107,40 гривні;

Капуста білокачанна, 1 кілограм

Novus 46,69 гривні;

46,69 гривні; Metro 44,80 гривні;

44,80 гривні; Auchan 44,80 гривні;

44,80 гривні; Megamarket 67,20 гривні;

Помідори червоні, 1 кілограм

Auchan 140,00 гривні;

140,00 гривні; Megamarket 167,50 гривні;

167,50 гривні; Novus 79,99 гривні;

79,99 гривні; Metro 113,88 гривні;

Помідори рожеві, 1 кілограм