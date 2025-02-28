Чому почалось стрімке здешевшання

З кінця серпня минулого року помідори в Україні стабільно набирали вартість, здорожчавши майже удвічі, у середньому з 65,20 до 115 гривень за кілограм на початку січня 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Український клуб аграрного бізнесу".

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Однак з початку нового року почалося різке падіння вартості помідорів, за місяць знизившись із 123 гривень до 96,40 гривні за кілограм. Падіння вартості склало 22%. Аналітики УКАБ говорять, що загалом, поєднання зменшення пропозиції та зростання попиту призводить до підвищення цін на овочі, зокрема на моркву, капусту, буряки та картоплю.

Водночас ціни на деякі імпортні продукти (наприклад, помідори) продовжують знижуватися через слабкий попит та збільшення імпортної пропозиції,

– йдеться у аналітичному огляді ринку.

Які наразі ціни в магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили вартість помідорів у найпопулярніших торгових мережах:

Помідори червоні, 1 кілограм