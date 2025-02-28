Почему началось стремительное удешевление

С конца августа прошлого года помидоры в Украине стабильно набирали стоимость, подорожав почти вдвое, в среднем с 65,20 до 115 гривен за килограмм в начале января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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Однако с начала нового года началось резкое падение стоимости помидоров, за месяц снизившись с 123 гривен до 96,40 гривны за килограмм. Падение стоимости составило 22%. Аналитики УКАБ говорят, что в целом, сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности на морковь, капусту, свеклу и картофель.

В то же время цены на некоторые импортные продукты (например, помидоры) продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения импортного предложения,

– говорится в аналитическом обзоре рынка.

Какие сейчас цены в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали стоимость помидоров в самых популярных торговых сетях:

Помидоры красные, 1 килограмм