Почему началось стремительное удешевление
С конца августа прошлого года помидоры в Украине стабильно набирали стоимость, подорожав почти вдвое, в среднем с 65,20 до 115 гривен за килограмм в начале января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Читайте также Цены на лук наименьшие за 4 года: какая причина удешевления
Однако с начала нового года началось резкое падение стоимости помидоров, за месяц снизившись с 123 гривен до 96,40 гривны за килограмм. Падение стоимости составило 22%. Аналитики УКАБ говорят, что в целом, сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности на морковь, капусту, свеклу и картофель.
В то же время цены на некоторые импортные продукты (например, помидоры) продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения импортного предложения,
– говорится в аналитическом обзоре рынка.
Какие сейчас цены в магазинах
Журналисты 24 Канала исследовали стоимость помидоров в самых популярных торговых сетях:
Помидоры красные, 1 килограмм
- Auchan 140,00 гривен;
- Novus 79,99 гривны;
- Мегамаркет 97,20 гривны;
- Metro 103,90 гривны;
- АТБ 85,89 гривны.