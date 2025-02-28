Почему так сильно подешевел лук

Эксперты отмечают, что поводом к распродаже продукции стало стремительное ухудшение ее качества в местных хранилищах, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Существенное увеличение свободных объемов на рынке привело к достаточно резкому снижению цены на этот овощ.

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Да, Только с начала этой недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%. Сегодня украинские фермеры ведут продажу данной продукции по 7 – 13 гривен за килограмм (17 – 31 цент за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

Снижение цен производители также объясняют резким ухудшением качества продукции. Многие закладывали в хранилища влажный лук, которая в условиях теплой зимы начала быстро прорастать. Стимулирование сбыта некондиционной продукции даже путём снижения цен сейчас не дает желаемых результатов.

Обратите внимание! Цены на оптовые партии лука среднего и низкого качества уже озвучиваются в диапазоне 4– 6 гривен за килограмм, но активность покупателей в этом сегменте очень низка.

Какие цены на лук в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на лук в популярных магазинах

Auchan 12,10 гривен;

12,10 гривен; Metro 14,90 гривен;

14,90 гривен; Novus 12,39 гривны;

12,39 гривны; Megamarket 21,00 гривны;

21,00 гривны; АТБ 13,79 гривны;

13,79 гривны; Сильпо 13,20 гривен.

Важно! Эксперты отмечают, что на этот момент цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Более того, по итогам текущей недели цены на внутреннем рынке в этом сегменте могут добиться минимального значения как минимум за последние 4 года. Кроме того, крупные игроки рынка в этих условиях заняли выжидательную позицию, пытаясь придерживать продукцию более высокого качества для реализации в весенние месяцы текущего года.