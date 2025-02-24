Сколько морковь стоит в магазинах

Цены на морковь выросли за последнюю неделю в среднем на 3 гривны одновременно с другими овощами борщевого набора, сообщает 24 Канал. До этого морковь несколько недель подряд дешевела.

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Сейчас стоимость моркови на рынках и в магазинах составляет от 31 до 46 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Однако фермеры, которые имеют качественную морковь, все еще воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.

Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм моркови в популярных супермаркетах.

Морковь 1 килограмм