Сколько морковь стоит в магазинах
Цены на морковь выросли за последнюю неделю в среднем на 3 гривны одновременно с другими овощами борщевого набора, сообщает 24 Канал. До этого морковь несколько недель подряд дешевела.
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Сейчас стоимость моркови на рынках и в магазинах составляет от 31 до 46 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Однако фермеры, которые имеют качественную морковь, все еще воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.
Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм моркови в популярных супермаркетах.
Морковь 1 килограмм
- Metro 32,90 гривны;
- Auchan 31,40 гривны;
- Мегамаркет 46,50 гривен;
- АТБ 32,89 гривны;
- Варус 33,90 гривны;
- Сильпо 36,20 гривны.