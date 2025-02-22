Как изменятся цены на капусту

А это уже приведет к снижению цены на овощ, пишет 24 канал со ссылкой на Вадима Кричковского, руководителя овощного хозяйства "Органик Д".

После рекордных цен на капусту в 2024 году многие снова пытаются зайти в этот сегмент. Я ожидаю, что в 2025 году мы можем столкнуться с избытком капусты, а значит – со снижением ее цены,

– рассказал Кричковский.

Он отметил, что овощной бум частично обусловлен высокими ценами на отдельные культуры в определенные периоды. Например, в 2022 году лук стоил около 40 гривен за килограмм, а в 2023–2024 годах существенно выросли цены на картофель, морковь и капусту.

Аграрии увидели выгоду и массово бросились в этот бизнес, надеясь на быструю прибыль,

– пояснил эксперт.

Вадим Кричковский добавил, что овощеводство – это капиталоемкая отрасль, которая требует немало ресурсов:

значительных инвестиций;

технологических знаний;

опыта.

Заметьте! Согласно его словам, из-за дилетантского подхода и незнания специфики процессов новички не получают ожидаемых результатов. И когда цена на определенную культуру снижается, то многие оставляют это дело и возвращаются к предыдущим видам деятельности.