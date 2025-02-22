Как изменятся цены на капусту
А это уже приведет к снижению цены на овощ, пишет 24 канал со ссылкой на Вадима Кричковского, руководителя овощного хозяйства "Органик Д".
После рекордных цен на капусту в 2024 году многие снова пытаются зайти в этот сегмент. Я ожидаю, что в 2025 году мы можем столкнуться с избытком капусты, а значит – со снижением ее цены,
– рассказал Кричковский.
Он отметил, что овощной бум частично обусловлен высокими ценами на отдельные культуры в определенные периоды. Например, в 2022 году лук стоил около 40 гривен за килограмм, а в 2023–2024 годах существенно выросли цены на картофель, морковь и капусту.
Аграрии увидели выгоду и массово бросились в этот бизнес, надеясь на быструю прибыль,
– пояснил эксперт.
Вадим Кричковский добавил, что овощеводство – это капиталоемкая отрасль, которая требует немало ресурсов:
- значительных инвестиций;
- технологических знаний;
- опыта.
Заметьте! Согласно его словам, из-за дилетантского подхода и незнания специфики процессов новички не получают ожидаемых результатов. И когда цена на определенную культуру снижается, то многие оставляют это дело и возвращаются к предыдущим видам деятельности.