Як зміняться ціни на капусту

А це вже призведе до зниження ці на овоч, пише 24 канал з посиланням на Вадима Кричковського, керівника овочевого господарства "Органік Д".

Після рекордних цін на капусту у 2024 році багато хто знову намагається зайти в цей сегмент. Я очікую, що у 2025 році ми можемо зіткнутися з надлишком капусти, а значить – зі зниженням її ціни,

– розповів Кричковський.

Він зазначив, що овочевий бум частково зумовлений високими цінами на окремі культури в певні періоди. Наприклад, у 2022 році цибуля коштувала близько 40 гривень за кілограм, а у 2023–2024 роках суттєво зросли ціни на картоплю, моркву та капусту.

Аграрії побачили вигоду та масово кинулися в цей бізнес, сподіваючись на швидкий прибуток,

– пояснив експерт.

Вадим Кричковський додав, що овочівництво – це капіталомістка галузь, яка потребує чимало ресурсів:

значних інвестицій;

технологічних знань;

досвіду.

Зауважте! Згідно з його слів, через дилетантський підхід і незнання специфіки процесів новачки не отримують очікуваних результатів. І коли ціна на певну культуру знижується, то багато хто залишає цю справу й повертається до попередніх видів діяльності.