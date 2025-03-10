Чому помідори почали дорожчати

На сьогодні імпортні томати в Україні пропонуються до продажу по 75 – 85 гривень за кілограм (1,82 – 2,06 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів пропонованих партій овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. У середньому це на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Таку цінову тенденцію експерти пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, зокрема виробництва Туреччини, що пов'язано зі зниженням імпорту із цієї країни через несприятливі погодні умови в країні-виробнику.

Зверніть увагу! За словами експертів, попереднього тижня імпортери та гуртові компанії були зосереджені на розпродажу томату, який вони закупили ще на початку лютого поточного року. Тоді низькі темпи торгової активності не сприяли реалізації всіх наявних обсягів продукції.

Водночас нові поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, вже з перших чисел березня в Україні виник дефіцит помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни.

Які ціни на томати в магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати на ринку України:

Помідори червоні 1 кілограм

Auchan 140,00 гривні;

Megamarket 167,50 гривні;

Novus 98,69 гривні;

АТБ 99,89 гривні;

Помідори рожеві 1 кілограм

Metro 239,10 гривні;

Auchan 139,50 гривні;

АТБ 119,95 гривні;

Помідори сливка 1 кілограм

Auchan 135,50 гривні;

Megamarket 176,10 гривні;

Сільпо 129

На думку учасників ринку, вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення постачання томату з Туреччини, що дозволить збалансувати ринок і, відповідно, стабілізувати ціни. Вони додають, що, попри подорожчання томату в Україні, його ціна сьогодні все одно в середньому на 10% нижча ніж рік тому.