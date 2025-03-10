Как изменился плодоовощной рынок Украины за неделю

В Украине после волны подорожания овощей началось удешевление, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Так, после двухнедельного роста несколько снизились цены на морковь с 28 – 34 до 28 – 30 гривен за килограмм.

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Также подешевела картофель с 20 – 25 до 18 – 25 гривен за килограмм. Предложение томата на рынке продолжает уменьшаться, а цены расти, за неделю подорожал с 80 – 85 до 85 – 95 гривен за килограмм. Снова подорожал сладкий перец с 145 – 170 до 170 – 190 гривен за килограмм.

Достаточно много фруктов и овощей подешевело. В то же время диапазон цен на огурец сузился с 90 – 140 до 95 – 100. Брокколи и цветная капуста продавались дешевле, чем неделей ранее, а кабачок дороже. В сегменте зелени подорожала зеленый лук и снизились цены на укроп и салат.

Важно! Фруктовый сегмент отметился подорожанием яблок (с 23 – 35 до 25 – 40 гривен за килограмм) и груши (с 65 – 95 до 110 – 120 гривен за килограмм). Также выросла стоимость килограмма лимона. При этом цены на мандарин, которые выросли на прошлой неделе, снизились с 65 – 145 до 70 – 95 гривен за килограмм.