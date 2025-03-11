Продукти продовжують дорожчати

За підсумками лютого споживчі ціни в Україні зросли на 0,8% у порівнянні з показником попереднього місяця, повідомляє 24 Канал із посиланням на АПК-Інформ. Вказаний показник нижче рівня січня, коли вказане зростання оцінювалося в 1,2%.

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При цьому темпи здорожчання харчових продуктів у звітному місяці були дещо більшими – 1,2% проти 1,1% у січні. Найбільше серед категорій продуктів минулого місяця зросли ціни на яйця – на 3,5% та соняшникову олію – на 3,4%. Також у лютому подорожчали макаронні вироби – на 1,9% та хліб – на 0,8%.

Щодо тваринницької продукції, то ціни на м'ясо і м'ясопродукти зросли на 0,6%%, на молоко – на 1%, масло вершкове – на 1,5%, тверді сири та сир кисломолочний – на 1,8%. Водночас ціни на цукор за підсумками лютого знизилися на 0,4%.

Зверніть увагу! У цілому за підсумками перших двох місяців 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 2%, тоді як на харчові продукти – на 2,3%.