Чому почалось стрімке здешевшання борошна

Протягом останнього року борошно здорожчало на 9%, повідомляє 24 Канал із посиланням на продуктовий моніторинг за березень від УКАБ.

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Однак протягом минулого місяця розпочалося стрімке здешевшання борошна. Падіння цін за останній місяць сягнуло 16%. Якщо ще у середині лютого кілограм борошна коштував 30,50 гривні, то станом на зараз середня ціна складає 25,80 гривні.

Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, пшеничне борошно знизилося в ціні за останній місяць. На думку експертів, зміна ціни може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами, адже ціни пшениці (сировини) за останній місяць не знизилась.

Які ціни на борошно зараз у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на борошно у найбільших торгівельних мережах України:

Хуторок, 1 кілограм

АТБ – 26,30 гривні;

– 26,30 гривні; Сільпо – 26,40 гривні;

– 26,40 гривні; Novus – 27,20 гривні;

– 27,20 гривні; Мегамаркет – 33 гривні;

Київмлин, 1 кілограм

Сільпо – 30,20 гривні;

– 30,20 гривні; Ашан – 24,20 гривні;

– 24,20 гривні; Novus – 25,50 гривні;

– 25,50 гривні; Мегамаркет – 32,30 гривні;

– 32,30 гривні; Metro – 25 гривень;

Борошно, 1 кілограм