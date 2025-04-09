Какова стоимость магазинных куличей

24 Канал проанализировал цены на традиционные куличи перед Пасхой от разных производителей и продавцов, в частности от таких брендов, как "Киевхлеб", "Вацак", Biscotti и тому подобное. Самая высокая стоимость за сдобный пасхальный хлеб достигает чуть больше, чем 240 гривен за 550 граммов.

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Biscotti

Паска Biscotti, покрытая глазурью и с весом 245 граммов, будет стоить 129 гривен. А кулич с весом 360 граммов – 191 гривну.

"Мастера вкуса"

Цена за фирменный кулич, весом 550 граммов и с пасхальной посыпкой, обойдется в 149 гривен. В то же время кулич с миндальными хлопьями с таким же весом будет стоить уже 199 гривен.

"Киевхлеб"

Паска крафтовая по традиционной рецептуре за 300 граммов обойдется в 78 гривен, а за 420 граммов – в 102 гривны. В то же время творожная паска за 550 граммов будет стоить уже 243 гривны.

"Сильпо"

В супермаркетах "Сильпо" купить кулич собственной выпечки с глазированной верхушкой и посыпкой можно за почти 80 гривен за 300 граммов. Больший кекс, весом граммов, обойдется в 129 гривен.



Пасхальный кекс в одном из супермаркетов Украины / Скриншот с сайта "Сильпо"

"Вацак"

Паска "Пасхальная" по традиционному рецепту стоить 158 гривен за 450 граммов. А классический итальянский десерт Панетон, которую также часто готовят на Пасху в Украине, будет стоить 190 гривен за 500 граммов.



Как будет выглядеть классический кулич от "Вацак" / Скриншот с сайта

Напоминаем! В прошлом году цены на пасху к Пасхе достигали как от 30 гривен, так и до более 1 000 гривен. Цена традиционно зависела от веса изделия и производителя.

За сколько можно купить кулич в заведениях

Стоимость куличей в кафе и заведениях гораздо дороже, чем магазинные. Их цена может достигать даже до более 1 000 гривен в зависимости от заведения, где делать предзаказ к Пасхе. В то же время выбор вкусов и рецептур здесь гораздо больше.

Классическая пасха:

В известной львовской кофейне-пекарне классический маленький кулич будет стоить 370 гривен за 230 граммов. В то же время большая паска (520 граммов) обойдется в 620 гривен.



Сколько будет стоить классический кулич в заведениях / Скриншот с одного из сайтов кафе

В другом заведении цена за 470 граммов паски по традиционной рецептуре обойдется уже в 620 гривен.

А в одном из популярных заведений Киева классический кулич будет стоить уже 680 гривен за 430 граммов.

Паски с оригинальными начинками:

Например, кулич с начинкой ваниль и карамель (550 граммов) может стоить в среднем 780 гривен, а кулич с начинкой фисташка и вишня (600 граммов) – аж 1 390 гривен.



Пасха с разнообразными начинками / Скриншот с сайта известного заведения Львова