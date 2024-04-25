Сколько стоит испечь пасху собственноручно

Журналисты 24 Канала проанализировали цены на куличи в 4-х крупных городах Украины, а именно Киеве, Одессе, Львове и Днепре, для того, чтобы узнать, где обрядовый сдобный пасхальный хлеб стоит меньше и больше всего.

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Стоимость приготовленного собственноручно кулича составляет в этом году почти 180 гривен за 1 килограмм, сообщают в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". В прошлом году этот показатель был на уровне почти 170 гривен.



Приготовление украинского кулича / Фото Pexels

Обратите внимание! Данные о стоимости куличей были промониторены в крупнейших сетях супермаркетов Украины. Цены изделий отличаются друг от друга, ведь все зависит от внешнего оформления и составляющих для приготовления.

Цены в супермаркетах

В одной из сетей супермаркетов Украины стоимость кулича колеблется от почти 50 до 114 гривен в зависимости от веса.

150 граммов традиционного сдобного хлеба обойдется в 49,90 гривны (производитель "Culta"), а вот 360 граммов – уже в 114 гривен (от "Biscotti").

Кроме обычного кулича, в популярных супермаркетах предлагают еще и итальянский панетоне – это кекс, похожий на кулич. Цена такого – от 120 гривен и выше, а традиционный кулич варьируется в цене от 30 гривен.

За панетоне с цукатами и изюмом от Chef D'Italia придется отдать 500 гривен за более 900 граммов.

Стоимость за традиционные украинские куличи от "Крафтяра" с глазурью и цветной посыпкой гораздо ниже – стартовая цена от 30 гривен за 100 граммов. Кстати, 300 граммов такой обойдется в почти 75 гривен.

В другой сети продуктовых магазинов цены на куличи можно найти от 30 гривен до 150 гривен. Стоимость будет зависеть от веса изделия.

Классический кулич с глазурью и посыпкой от "Мастеров Вкуса" будет стоить 50 гривен за 200 граммов, а за 550 граммов фирменного, покрытого миндальными хлопьями, надо будет отдать чуть ли не 150 гривен.



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Диапазон стоимости куличей в заведениях

В известной пекарне города Льва стоимость классического кулича с цукатами, изюмом и ванилью составляет до 600 гривен, в зависимости от веса.

Поэтому за 230 граммов придется отдать 290 гривен, а за 750 граммов – 600 гривен.

Нестандартные куличи, например с лимонным курдом или кракелюром ваниль-карамель, обойдутся уже дороже.

За 640 граммов кулича с лимонным курдом и 550 граммов кулича с кракелюром ваниль-карамель надо заплатить 590 гривен.

В одной из одесских пекарен предварительно осуществляется заказ на пасхальные куличи, где цена может колебаться от 750 гривен до 1 250 гривен.

Вишнево-маковый кулич обойдется в 950 гривен за 850 граммов,

Маленький традиционный с цукатами и изюмом выйдет дешевле – 750 гривен за 500 граммов. Больший же – в 1 250 гривен за 1 килограмм.

В популярном заведении Днепра можно заказать такие куличи, как например фисташковый или творожный. Цена на них – до 550 гривен.

кулич с фисташкой, а также с малиной и изюмом, обойдется в 550 гривен за 600 граммов.

Творожный кулич с шоколадом, изюмом и ягодами выйдет дешевле. За 600 граммов – 480 гривен.

В киевском заведении, где кроме различных блюд готовят еще выпечку, десерты и т.д., доступны несколько разновидностей куличей. Это классический, кулич "Три молока" и кулич "Victoria's Secret" с клубничным муссом и апельсиновыми цукатами. Стоимость колеблется от почти 600 гривен до 1 195 гривен.

Классический кулич с весом почти полкилограмма будет стоить 590 гривен.

кулич "Три молока" со сливочным кремом на основе сгущенного молока – 990 гривен за 850 граммов.

кулич "Victoria's Secret" – 1 195 гривен за 900 граммов.



Цена кулича зависит от состава приготовления и оформления / Фото Unsplash