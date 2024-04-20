Сколько будет стоить кулич
Одним из главных атрибутов Пасхи можно смело назвать кулич. Некоторые семьи покупают готовые изделия, однако есть и те, кто выпекает их самостоятельно. Ученые Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали, что в этом году празднование обойдется украинцам дороже, передает 24 Канал.
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Согласно исследованиям, стандартная домашняя пасха в этом году будет стоить на 5,8% дороже чем в 2023 году. Для расчета использовали рецепт с такими пропорциями:
- 700 граммов муки;
- 6 штук яиц;
- 150 граммов сливочного масла;
- 300 граммов молока;
- 400 граммов сахара;
- 40 граммов дрожжей;
- 200 граммов изюма.
Какой будет стоимость других продуктов
Безусловно, каждая семья самостоятельно собирает пасхальную корзину, в соответствии с предпочтениями. Однако есть базовые составляющие, которые можно чаще всего встретить во время празднования. В частности "Кагор" в этом году стоит от 100 до 180 гривен.
Стоимость пасхальной корзины в 2024 году / Инфографика – 24 Канала
За год изменились цены и на другие продукты. По состоянию на теперь, с молочной продукцией ситуация такая:
- твердый сыр – 450 – 500 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 годом цена выросла на 31,9%;
- мягкий сыр – 37 – 45 гривен за стандартную пачку 200 граммов – за год цена увеличилась на 23,0%;
- сливочное масло – 73,2 – 80, за пачку 200 граммов – за год подорожало на 16,4%.
Наибольшие расходы, как и обычно, касаются мясных деликатесов:
- буженина – 500 – 540 гривен за килограмм – за год цена выросла на 14,2%;
- домашняя колбаса – 380 – 420 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 года подорожала на 14,3%;
- сало – 210 – 280 гривен за килограмм – выросло в цене на 3,1%.