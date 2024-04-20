Скільки коштуватиме паска

Одним з головних атрибутів Великодня можна сміливо назвати паску. Деякі сім'ї купують готові вироби, однак є і ті, хто випікає їх самостійно. Науковці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" підрахували, що цьогоріч святкування обійдеться українцям дорожче, передає 24 Канал.

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Відповідно до досліджень, стандартна домашня паска цьогоріч коштуватиме на 5,8% дорожче ніж у 2023 році. Для розрахунку використовували рецепт з такими пропорціями:

700 грамів борошна;

6 штук яєць;

150 грамів вершкового масла;

300 грамів молока;

400 грамів цукру;

40 грамів дріжджів;

200 грамів родзинок.

Цікаво! Вартість такої паски цьогоріч становить 179,8 гривні за 1 кілограм. У 2023 році аналогічний показник склав 169,88 гривні. Щодо магазинних пропозицій, то ціни дуже різняться. Усе залежить переважно від зовнішнього оздоблення та складових паски.

Якою буде вартість інших продуктів

Безумовно, кожна родина самостійно складає великодній кошик, відповідно до вподобань. Однак є базові складові, які можна найчастіше зустріти під час святкування. Зокрема "Кагор" цьогоріч коштує від 100 до 180 гривень.

Вартість великоднього кошика у 2024 році / Інфографіка – 24 Каналу

За рік змінились ціни й на інші продукти. Станом на тепер, із молочною продукцією ситуація така:

твердий сир – 450 – 500 гривень за кілограм – порівняно з 2023 роком ціна зросла на 31,9%;

– 450 – 500 гривень за кілограм – порівняно з 2023 роком ціна зросла на 31,9%; м'який сир – 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів – за рік ціна збільшилась на 23,0%;

– 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів – за рік ціна збільшилась на 23,0%; вершкове масло – 73,2 – 80, за пачку 200 грамів – за рік подорожчало на 16,4%.

Найбільші витрати, як і зазвичай, стосуються м'ясних делікатесів:

буженина – 500 – 540 гривень за кілограм – за рік ціна зросла на 14,2%;

– 500 – 540 гривень за кілограм – за рік ціна зросла на 14,2%; домашня ковбаса – 380 – 420 гривень за кілограм – у порівнянні з 2023 року подорожчала на 14,3%;

– 380 – 420 гривень за кілограм – у порівнянні з 2023 року подорожчала на 14,3%; сало – 210 – 280 гривень за кілограм – зросло в ціні на 3,1%.

Зверніть увагу! Що стосується цін на овочі, то за рік вони майже не змінились, наприклад, огірок коштує 90 – 110 гривень за кілограм. А от ягода помідор, вирощена в теплиці, коштує орієнтовно 85 – 120 гривень за кілограм.