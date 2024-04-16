На які компанії США наклали санкції

Проти 12 юридичних та 10 фізичних осіб було запроваджено обмеження. Йдеться про білоруські державні підприємства, а також китайську компанію та її працівників, які допомагають режиму в Мінську закуповувати обладнання у США.

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Крім того, запроваджено санкції проти 5 юридичних й 5 фізичних осіб, які торгують зброєю у глобальній мережі та ведуть бізнес з визначеною США білоруською оборонною компанією.

ВАТ "Станкогомель"

Це машинобудівне державне підприємство, розташоване в Гомелі, Білорусь. "Станкогомель" регулярно співпрацює з різними галузями білоруської та російської промисловості. Відповідно до указу президента США від серпня 2021 року компанія належить або контролюється урядом Білорусі.

ВАТ "АГАТ-Системи управління"

Це керуюча компанія холдингу "Геоінформаційні системи управління" (АГАТ). Це підприємство продає системи управління для Збройних сил Білорусі.

Зверніть увагу! Це одне з найбільших підприємств Державного управління військової промисловості Республіки Білорусь.

Крім того, "АГАТ" керує ще 4 іншими підприємствами, які розташованих у Білорусі. Це АТ "Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин" (НДІЕОМ), АТ "Техніка зв'язку", АТ "АГАТ-Система" та ТОВ "ІнноТех Солюшнс".

АТ "НДІЕОМ" – це розробник та виробник комп'ютерної техніки подвійного призначення. Підприємство спеціалізується на модернізації та ремонті систем озброєння, військової та спеціальної техніки: радіотехнічними засобами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами, мобільними системами електромагнітної боротьби, розвідки управління, системами радіоперешкод. АТ "Техніка зв'язку" – зосереджене на виробництві сучасного обладнання радіозв'язку та телекомунікацій. ВАТ "АГАТ-Система" – створення та розвиток засобів спеціального радіозв'язку та дротового зв'язку на білоруському ринку. ТОВ "ІнноТех Солюшнс" – компанія розробляє програмне забезпечення. Має спеціальний дозвіл Уряду України на технічний та/або криптографічний захист інформації.

Обмеження від Канади

Нові санкції проти Білорусі, крім США, запровадила ще й Канада. Обмеження оголошено проти 21 фізичної особи. Все через систематичні зловживання режиму Лукашенка й подальші переслідування білорусів.

Важливо! Санкції стосуються нинішніх та колишніх високопосадовців, зокрема проти співробітників сил безпеки, прокурорів, представників судової системи та адміністрації виправних і "виховних" колоній у Білорусі.

Нагадуємо, що після нелегітимних виборів президента в Білорусі у 2020 році, влада країни почала масштабні репресії проти активістів та журналістів. Таким чином, було заарештовано понад 35 тисяч людей, а незалежні ЗМІ та неурядові організації були зачинені.