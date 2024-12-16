Які статки мав Башир Асад

Йдеться про статки Асада як у 12 мільярдів доларів, так і лише 1 мільярда доларів, станом на 2022 рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Наразі точний розмір багатства сім'ї Асадів невідомий. Крім того, невідомо й те, хто з членів сім'ї контролює ті чи інші активи.

За словами колишнього чиновника Білого дому, який шукав активи членів родини Асада, Ендрю Тейблер, у Асада було багато часу для того, щоб "відмити" кошти.

У них завжди був "план Б", і тепер вони добре оснащені для вигнання,

– додав Тейблер.

Цікаво! Родичі Башара Асада робили чимало міжнародних покупок: елітна нерухомість у Росії, бутік-готель та приватний літак у Дубаї. Гроші родина отримувала через державні монополії та торгівлю наркотиками, а потім частково реінвестувала їх в юрисдикції, недоступні для міжнародного права.

Чи працюватимуть санкції

Вже сьогодні вважають, що заморозити усі активи родини Асада буде важко, адже колишній президент Сирії ховав багатство за межами Заходу.