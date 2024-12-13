Навіщо Meta передає гроші Трампу

Сама компанія Meta не коментує причину здійснення цієї пожертви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Літакобудування в Росії переживає кризу: чому росіянам незабаром не буде на чому літати

Зверніть увагу! Meta вперше здійснює пожертву такого типу.

The Wall Street Journal повідомив, що ще у листопаді відбулася зустріч між Дональдом Трампом та Марком Цукербергом у Мар-а-Лаго. Імовірно саме тоді були здійснені певні домовленості, що передували рішенню здійснити пожертву.

Які відносини між Meta та Трампом

Раніше Meta здійснювала блокування акаунтів Трампа на платформах, що належать компанії. Введення обмежень відбулося після подій 6 січня 2021 року. Meta висловила побоювання, що заяви Трампа можуть сприяти подальшому насильству.

У 2023 році усі обмеження, відносно Трампа були зняті. Своєю чергою новобраний президент США і далі негативно висловлювався про Meta.

Зауважте! Цукерберг особисто просив вибачення перед Трампом за помилки, які були допущені під час фактчекінгу.