На какие компании США наложили санкции
Против 12 юридических и 10 физических лиц были введены ограничения. Речь идет о белорусских государственных предприятиях, а также китайской компании и ее работников, которые помогают режиму в Минске закупать оборудование в США.
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Кроме того, введены санкции против 5 юридических и 5 физических лиц, которые торгуют оружием в глобальной сети и ведут бизнес с определенной США белорусской оборонной компанией.
- ОАО "Станкогомель"
Это машиностроительное государственное предприятие, расположено в Гомеле, Беларусь. "Станкогомель" регулярно сотрудничает с различными отраслями белорусской и российской промышленности. В соответствии с указом президента США от августа 2021 года компания принадлежит или контролируется правительством Беларуси.
- ОАО "АГАТ-Системы управления"
Это управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ). Это предприятие продает системы управления для Вооруженных сил Беларуси.
Кроме того, "АГАТ" управляет еще 4 другими предприятиями, расположенных в Беларуси. Это АО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" (НИИЭВМ), АО "Техника связи", АО "АГАТ-Система" и ООО "ИнноТех Солюшнс".
- АО "НИИЭВМ" – это разработчик и производитель компьютерной техники двойного назначения. Предприятие специализируется на модернизации и ремонте систем вооружения, военной и специальной техники: радиотехническими средствами противовоздушной обороны, зенитными ракетными комплексами, мобильными системами электромагнитной борьбы, разведки управления, системами радиопомех.
- АО "Техника связи" – сосредоточено на производстве современного оборудования радиосвязи и телекоммуникаций.
- ОАО "АГАТ-Система" – создание и развитие средств специальной радиосвязи и проводной связи на белорусском рынке.
- ООО "ИнноТех Солюшнс" – компания разрабатывает программное обеспечение. Имеет специальное разрешение Правительства Украины на техническую и/или криптографическую защиту информации.
Ограничения от Канады
Новые санкции против Беларуси, кроме США, ввела еще и Канада. Ограничения объявлены против 21 физического лица. Все из-за систематических злоупотреблений режима Лукашенко и дальнейших преследований белорусов.
Напоминаем, что после нелегитимных выборов президента в Беларуси в 2020 году, власти страны начали масштабные репрессии против активистов и журналистов. Таким образом, было арестовано более 35 тысяч человек, а независимые СМИ и неправительственные организации были закрыты.