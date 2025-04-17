Наслідки торгівельних війн для України

Зокрема, торгівельні війни можуть знизити попит на деякі українські товари, однак аграрна продукція залишатиметься конкурентною, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Разом із тим, у НБУ вказують і на можливі вигоди для України – зокрема, через переорієнтацію глобальних ланцюгів постачання на нові ринки.

Можливе зниження цін на енергоресурси на тлі охолодження світової економіки, збільшення попиту на українські метали й оборонні технології в умовах зростання напруженості між країнами, а також активніше використання транспортного та інвестиційного потенціалу України з огляду на можливу перебудову логістичних і виробничих ланцюгів,

– кажуть у Нацбанку.

Додатковою перевагою може стати гнучкість українського бізнесу, здатного швидко адаптуватися й переорієнтувати експорт на нові ринки.