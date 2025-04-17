Що відбувається в українській економіці

Раніше (у січні) НБУ прогнозував це зростання на рівні 3,6%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

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Інші прогнози НБУ змінились так:

у 2026 році зростання економіки сягне 3,7% (раніше збільшення очікувалось на рівні 4%);

у 2027 році зростання – 3,9% (раніше – 4,2%).

Як вказує НБУ, в І кварталі 2025 року зростання економіки було стриманим внаслідок:

руйнування газової інфраструктури;

збільшенням імпорту газу (імпорт зріс саме через руйнування).

Андрій Пишний Голова Національного банку України Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.

Пишний прокоментував і вплив тарифів Трампа на українську економіку. Зараз, за словами голови НБУ, на ній введення мит США ніяк не відобразилось. Проте у майбутньому саме цей фактор буде причиною стримування її відновлення.

Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки,

– каже Пишний.

Зверніть увагу! Держстат повідомляв, що зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9%. Для порівняння, у 2023 році воно складало – 5,5%.