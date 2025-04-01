Як змінився ВВП України

Водночас у четвертому кварталі 2024 року зафіксовано незначне зниження ВВП – на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

Читайте також Перемир'я стане критичним ударом по економіці Росії, – WSJ

Фахівці пояснюють це сезонними коливаннями, а також зниженням ділової активності в окремих секторах економіки.

Номінальний ВВП України за підсумками року склав 7,66 трильйона гривень, що свідчить про зростання економічної активності та адаптацію бізнесу до нових умов.

Як змінився ВВП України / Інфографіка Держстату

Згідно з оцінками Міністерства економіки, у лютому 2025 року зростання ВВП становило 0,7%, а за перші два місяці року економіка України додала 1,1%.

Зауважте! Уряд прогнозує подальше поступове зростання економічних показників шляхом відновлення інвестиційної активності, покращення зовнішньої торгівлі та підтримки стратегічних галузей.