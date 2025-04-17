Что происходит в украинской экономике

Ранее (в январе) НБУ прогнозировал этот рост на уровне 3,6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

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Другие прогнозы НБУ изменились так:

в 2026 году рост экономики достигнет 3,7% (ранее увеличение ожидалось на уровне 4%);

в 2027 году рост – 3,9% (ранее – 4,2%).

Как указывает НБУ, в I квартале 2025 года рост экономики был сдержанным вследствие:

разрушения газовой инфраструктуры;

увеличением импорта газа (импорт вырос именно из-за разрушения).

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловлен войной дефицит квалифицированных работников.

Пышный прокомментировал и влияние тарифов Трампа на украинскую экономику. Сейчас, по словам главы НБУ, на ней введение пошлин США никак не отразилось. Однако в будущем именно этот фактор будет причиной сдерживания ее восстановления.

Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики,

– говорит Пышный.

Обратите внимание! Госстат сообщал, что рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9%. Для сравнения, в 2023 году он составлял – 5,5%.