Каким будет курс доллара на следующей неделе

В частности каких-то триггеров не предвидится, а квартальных налогов сейчас нет, передает 24 Канал со ссылкой на дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного.

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Спрос пока остается невысокий и неактивный, чтобы давить на гривну и вызвать панику. Поэтому наблюдаем за рынком и действиями регулятора,

– сказал Антон Куренной.

Сергей Мамедов вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка заявил, что во второй половине апреля на рынке будут наблюдаться сдержанные колебания. В частности межбанковские курсы будут оставаться главным ориентиром для наличного рынка, где разница между наличным и безналичным курсом будет минимальной. В то же время Пасха может повлиять на наличный валютный рынок.

Накануне Пасхи ожидается увеличение предложения наличной валюты: украинцы традиционно увеличивают расходы, частично продавая свои валютные сбережения. По оценкам, этот прирост может составить до 15%, что также поддержит общую стабильность на рынке,

– пояснил Сергей Мамедов.

Обратите внимание! При отсутствии новых "экономических шоков", ожидается, что до конца месяца курс доллара останется в диапазоне 41,1–41,8 гривны за доллар.