Яким буде курс долара наступного тижня

Зокрема якихось тригерів не передбачається, а квартальних податків зараз немає, передає 24 Канал з посиланням на дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного.

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Попит поки залишається невисокий та неактивний, щоб тиснути на гривню та викликати паніку. Тому спостерігаємо за ринком і діями регулятора,

– сказав Антон Курінний.

Сергій Мамедов віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку заявив, що у другій половині квітня на ринку спостерігатимуться стримані коливання. Зокрема міжбанківські курси лишатимуться головним орієнтиром для готівкового ринку, де різниця між готівковим і безготівковим курсом буде мінімальною. Водночас Великдень може вплинути на готівковий валютний ринок.

Напередодні Великодня очікується збільшення пропозиції готівкової валюти: українці традиційно збільшують витрати, частково продаючи свої валютні заощадження. За оцінками, цей приріст може скласти до 15%, що також підтримає загальну стабільність на ринку,

– пояснив Сергій Мамедов.

Зверніть увагу! За відсутності нових "економічних шоків", очікується, що до кінця місяця курс долара залишиться в діапазоні 41,1–41,8 гривні за долар.