К чему готовиться после Пасхи на рынке валют
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой добавляет, что режим управляемой гибкости, который сейчас действует на рынке, предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.
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Поэтому какие-то стремительные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания будут находиться в парадигме прошлой недели.
Еще один важный нюанс, как послевкусие Пасхи: ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10 – 15%. Ведь обычно накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки.
Лесовой говорит, что не является исключением сохранение относительной тождественности курсов и в течение послепраздничной недели.
Каким будет противостояние евро и доллара
Как объясняет Лесовой, в первую очередь, на пару евро – доллар будут влиять решения властей США, что сейчас, очень сложно прогнозировать, ведь пока американский доллар теряет свои позиции.
Относительно других экономических факторов, которые могут положительно повлиять на валютный рынок, в очередной раз вспомним начало посевной и активизацию в других важных сферах, как, например, строительство. То есть экономические процессы будут достаточно оживленными, что в конечном итоге положительно повлияет на уровень ВВП страны,
– отмечает банкир.
После американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей.
Впрочем ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.
Общие характеристики рынка с 21 по 27 апреля
- Коридоры валютных колебаний: 41,10 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на межбанке) и 40,80 – 41,30 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.