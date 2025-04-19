На який курс євро очікувати незабаром

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що вплив на пару євро – долар буде у першу чергу залежатиме від рішень США. Їх наразі важко прогнозувати, бо американський долар досі втрачає позиції.

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Лєсовий додає, що на валютний ринок в Україні впливатиме також посівна та сфера будівництва. А якщо економічні процеси будуть жвавими, це впливатиме на рівень ВВП країни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Хочу окремо зауважити, що після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів. Але повторюся: ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора.

Зауважте! З 21 по 27 квітня євро перебуватиме на такому рівні: 45 – 48 гривень за євро (на міжбанку та на готівковому рівні).