Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,97 гривны (+7 копеек против 17 апреля) и продажа по 41,57 гривны (+7 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,60 гривны (+15 копеек), продажа – по 47,40 гривны (+18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,20 гривны (+20 копеек), а продать по 41,20 гривны (+19 копеек).

(+20 копеек), а продать (+19 копеек). Покупка евро по 46,78 гривны (+18 копеек), а продажа по 46,96 гривны (+40 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 17 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,42 гривны (-25 копеек), а продают по 41,17 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают (+7 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 18 апреля, евро покупают по 46,80 гривны (+17 копеек), а продают по 47,25 гривны (+2 копейки).

Какой прогнозируют курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что сейчас рынок валют в Украине под защитой и наблюдением регулятора, ведь Нацбанк принимает эффективные меры.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С одной стороны – приглушить потребительские цены, а с другой стороны – режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

После Пасхи, прогнозирует банкир, доллар на наличном рынке может находиться в пределах 40,80 – 41,30 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен за евро.