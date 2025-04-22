На скільки подорожчав долар за 10 років

З архіву валютних курсів "Мінфіну" відомо, що у серпні 2015 року за офіційним курсом за 100 доларів США потрібно було віддати десь 2 262 гривень. Таким чином, курс становив 22,62 гривні, передає 24 Канал.

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Станом на 22 квітня 2025 року, за даними НБУ, офіційний курс долара складає вже 41,39 гривні, що на майже 20 гривень більше.

Зауважте! Вперше позначку у 40 гривень курс долара на готівковому ринку сягнув у липні 2022 року. Такий рівень валюта вже перетинала 10 років, а саме у лютому 2015 року, повідомляє Forbes.

Як змінювалася американська валюта

Станом на 1 квітня 2016 року офіційний курс долара становив 26,21 гривні. В аналогічний період у 2017 році валюта коштувала десь 26,73 гривні, що не сильно відрізнялося від ціни торік.

У 2018 році у квітні курс трішки опустився і становив 26,14 гривні , а у 2019 році – вже 27,20 гривні , що більше на понад 1 гривню.

, а у 2019 році – вже , що більше на понад 1 гривню. У ковідний квітень 2020 року долар США був на рівні 27,07 гривні , у квітні 2021 року вже 28 гривень.

, у квітні 2021 року вже Також, станом на 22 квітня 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, курс долара становив 29,25 гривні , тобто за рік офіційний курс виріс на понад 1 гривню.

, тобто за рік офіційний курс виріс на понад 1 гривню. У липні 2022 року НБУ вперше від лютого змінив офіційний курс долара, підвищивши його до 36,52 гривні.

Цікаво, що упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на позначці у понад 36 гривень, але з жовтня 2023 року курс зрушив з місця.

Річ у тім, що 2 жовтня 2023 року Нацбанк повідомив про перехід від режиму фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості.

НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки,

– повідомляє регулятор.

Зверніть увагу! За останні 10 років офіційний курс долара подорожчав на 18,75 гривні за валюту.