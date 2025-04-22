На сколько подорожал доллар за 10 лет

Из архива валютных курсов "Минфина" известно, что в августе 2015 года по официальному курсу за 100 долларов США нужно было отдать где-то 2 262 гривен. Таким образом, курс составлял 22,62 гривны, передает 24 Канал.

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По состоянию на 22 апреля 2025 года, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет уже 41,39 гривны, что почти на 20 гривен больше.

Заметьте! Впервые отметку в 40 гривен курс доллара на наличном рынке достиг в июле 2022 года. Такой уровень валюта уже пересекала 10 лет, а именно в феврале 2015 года, сообщает Forbes.

Как менялась американская валюта

По состоянию на 1 апреля 2016 года официальный курс доллара составлял 26,21 гривны. В аналогичный период в 2017 году валюта стоила где-то 26,73 гривны, что не сильно отличалось от цены в прошлом году.

В 2018 году в апреле курс немного опустился и составил 26,14 гривны , а в 2019 году – уже 27,20 гривны , что больше более чем на 1 гривну.

, а в 2019 году – уже , что больше более чем на 1 гривну. В ковидный апрель 2020 года доллар США был на уровне 27,07 гривны , в апреле 2021 года уже 28 гривен.

, в апреле 2021 года уже Также, по состоянию на 22 апреля 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины, курс доллара составлял 29,25 гривны , то есть за год официальный курс вырос более чем на 1 гривну.

, то есть за год официальный курс вырос более чем на 1 гривну. В июле 2022 года НБУ впервые с февраля изменил официальный курс доллара, повысив его до 36,52 гривны.

Интересно, что на протяжении более 14 месяцев официальный курс удерживался на отметке более 36 гривен, но с октября 2023 года курс сдвинулся с места.

Дело в том, что 2 октября 2023 года Нацбанк сообщил о переходе от режима фиксированного курса к режиму управляемой гибкости.

НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны,

– сообщает регулятор.

Обратите внимание! За последние 10 лет официальный курс доллара подорожал на 18,75 гривны за валюту.