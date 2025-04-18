Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,38 гривны. То есть цена валюты выросла на 17 копеек против 17 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47 гривен. То есть цена выросла на 18 копеек.

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По состоянию на 21 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,39 гривны,

евро – 47,02 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,97 гривны , продажа – по 41,57 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,20 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,67 гривны, продажа – по 41,26 гривны.

Какими будут курсы валют

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, Нацбанк будет принимать меры для того, чтобы рынок валют был стабильным.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С одной стороны эти меры будут для того, чтобы приглушить потребительские цены, а с другой стороны – режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

В то же время Лесовой отмечает, что после Пасхи предложение валюты на рынке будет увеличено на 10 – 15%.

Обратите внимание! С 21 по 27 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,8 – 41,3 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен. Таким образом, банкир добавляет, что существенных изменений не стоит ожидать.