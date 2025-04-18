Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 17 копійок проти 17 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47 гривень. Тобто ціна виросла на 18 копійок.

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Станом на 21 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,39 гривні,

євро – 47,02 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,97 гривні , продаж – по 41,57 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,20 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,67 гривні, продаж – по 41,26 гривні.

Якими будуть курси валют

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, Нацбанк буде вживати заходів для того, щоб ринок валют був стабільним.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З одного боку ці заходити будуть для того, щоб притишити споживчі ціни, а з іншого боку – режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Водночас Лєсовий зауважує, що після Великодня пропозиція валюти на ринку буде збільшена на 10 – 15%.

Зверніть увагу! З 21 по 27 квітня на готівковому ринку долар буде перебувати на рівні 40,8 – 41,3 гривні, а євро – на рівні 45 – 48 гривень. Таким чином, банкір додає, що суттєвих змін не варто очікувати.