Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 22 апреля) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47 гривен (без изменений), продажа – по 47,97 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,31 гривне (+16 копеек), а продать по 41,36 гривны (+26 копеек).

(+16 копеек), а продать (+26 копеек). Покупка евро по 47,18 гривны (-12 копеек), а продажа по 47,69 гривны (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,50 гривны (-30 копеек), а продают по 41,45 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,60 гривны (-54 копеек), а продают по 47,95 гривны (+3 копейки).

Что с курсом после Пасхи

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки. А как после Пасхи, ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10 – 15%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Не является исключением сохранение относительной тождественности курсов и в течение послепраздничной недели. После американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей.

В то же время Лесовой заявил, что ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.

Обратите внимание! С 21 апреля по 28 апреля на наличном рынке доллар будет по 40,80 – 41,30 гривны, а евро – по 45 – 48 гривен.