Нацбанк перечислит рекордную сумму средств в Госбюджет

В частности финансовый результат Нацбанка за прошлый год составил 231 миллиард гривен, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Основными составляющими финансового результата Нацбанка являются:

чистый процентный доход в сумме 17,6 миллиарда гривен;

положительная переоценка финансовых инструментов в размере почти 200 миллиардов гривен, которая является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

128,6 миллиарда гривен – часть этой переоценки, которая является нереализованным (предварительным) результатом от изменения официального валютного курса.

Кроме того, расходы НБУ, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, а также расходы на содержание персонала, административные и прочее в 2024 году составили 8,1 миллиарда гривен.

По итогам 2024 года прибыль к распределению Национального банка составила 102,7 миллиарда гривен. Эта сумма частично будет направлена в общие резервы НБУ до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств банка, а 84,2 миллиарда гривен – в Госбюджет.

И хотя нашей целью не является получение прибыли, а все усилия мы сосредотачиваем на выполнении мандата Национального банка – обеспечение ценовой и финансовой стабильности, я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу,

– сказал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Важно! Он отметил, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет.