НБУ хочет привязать гривну к евро

По состоянию на сейчас Нацбанк проводит интервенции на межбанке в долларе США, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия.

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Это для нас основная курсовая валюта курсовой привязки - поэтому сейчас мы работаем и будем продолжать работать в долларе США,

– отметил заместитель главы Нацбанка.

Согласно его словам, сейчас следует отслеживать ситуацию на глобальных финансовых рынках, ведь разного типа противостояния обусловили увеличение волатильности. Поэтому теперь наблюдается девальвация доллара к евро.

Гелетий объяснил, что несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар (с учетом того, что основной валютой привязки является доллар), соответственно курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается по кросс-курсам. Поэтому сейчас можно наблюдать девальвацию к евро.

Заместитель председателя Нацбанка также рассказал, что с учетом вероятности фрагментации международной торговли НБУ активно анализирует курсы других валют. Больше всего внимания привлекает евро, потому что Евросоюз является важным торговым партнером Украины.

В то же время в рамках специализированных рабочих групп, которые работают в Национальном банке, прорабатывают перспективу комплексного перехода к евро. Это важное направление работы НБУ, на котором он сфокусирован.

Обратите внимание! Однако это не произойдет в краткосрочной перспективе.