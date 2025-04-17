НБУ хоче прив'язати гривню до євро
Станом на зараз Нацбанк проводить інтервенції на міжбанку в доларі США, передає 24 Канал з посиланням на заступника голови НБУ Юрія Гелетія.
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Це для нас основна курсова валюта курсовою прив'язки - тому наразі ми працюємо і будемо продовжувати працювати в доларі США,
– наголосив заступник очільника Нацбанку.
Згідно з його слів, наразі слід відстежувати ситуацію на глобальних фінансових ринках, адже різного типу протистояння зумовили збільшення волатильності. Тому тепер спостерігається девальвація долара до євро.
Гелетій пояснив, що попри ревальвацію в парі гривня-долар (з урахуванням того, що основною валютою прив'язки є долар), відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується за кроскурсами. Тому зараз можна спостерігати девальвацію до євро.
Заступник голови Нацбанку також розповів, що з врахуванням ймовірності фрагментації міжнародної торгівлі НБУ активно аналізує курси інших валют. Найбільше уваги привертає євро, бо Євросоюз є важливим торгівельним партнером України.
Водночас у рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють у Національному банку, опрацьовують перспективу комплексного переходу до євро. Це важливий напрямок роботи НБУ, на якому він сфокусований.
Зверніть увагу! Однак це не станеться в короткостроковій перспективі.