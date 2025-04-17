НБУ сделал прогноз по инфляции

Эта динамика обусловлена большим количеством факторов, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Речь идет о таких факторах:

остаточные эффекты худших прошлогодних урожаев;

дальнейшее повышение цен на подакцизную продукцию;

влияние фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса.

Дальнейший рост инфляции услуг тоже является индикатором все еще существенного внутреннего ценового давления,

– отметили в Нацбанке.

В то же время динамика инфляции, что происходит помесячная и скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаки ослабления ценового давления. Этому, среди всего, поспособствовали меры НБУ по сохранению устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий.

Более того, мартовский опрос показал дальнейшее улучшение ожиданий домохозяйств. К тому же статистика поисковых интернет-запросов – это снижение внимания к теме инфляции с пиковых уровней, которые были в начале года. Однако инфляционные ожидания предприятий и банков несколько ухудшились.

Заметьте! Несмотря на рост показателя инфляции в годовом измерении, инфляционные ожидания экономических агентов остаются относительно устойчивыми.

Что будет с инфляцией летом

Согласно прогнозу НБУ, летом 2025 года рост цен в годовом измерении начнет замедляться. Это произойдет по широкому спектру товаров и услуг.

Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала 2025 года и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем. Фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшение ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда,

– говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительным фактором будет уменьшение цен на нефть в результате торговых противостояний в мире.

Важно! В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году – до цели 5%.