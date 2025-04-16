Как изменилась инфляция в Еврозоне
В месячном измерении цены выросли на 0,6%. Базовая инфляция (без энергоносителей, продуктов и алкоголя), которую внимательно отслеживает ЕЦБ, также замедлилась – до 2,4% с 2,6% в феврале, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В марте 2025 года цены на продукты, алкоголь и табак в еврозоне выросли на 2,9% в годовом измерении, что несколько больше, чем в феврале (2,7%). В то же время энергоносители подешевели на 1% после незначительного роста на 0,2% в предыдущем месяце, а услуги подорожали на 3,5%.
В странах ЕС в целом инфляция в марте составила 2,5% в годовом измерении (против 2,7% в феврале), а по сравнению с февралем цены выросли на 0,5%.
Инфляция в разных странах
Самая низкая инфляция в марте 2025 года:
Франция – 0,9%;
Дания – 1,4%;
Люксембург – 1,5%.
Самая высокая инфляция:
Румыния – 5,1%;
Венгрия – 4,8%;
Польша – 4,4%.
Динамика в других странах:
Германия – 2,3% (было 2,6%);
Франция – стабильно 0,9%;
Испания – 2,2% (было 2,9%);
Италия – 2,1% (было 1,7%).