Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Меморандум з МВФ.

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Коли може закінчитися війна в Україні

За даними МВФ, у базовому сценарії терміни закінчення інтенсивних бойових дій в Україні залишаються незмінними.

Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року,

– йдеться в Меморандумі.

Водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти. Для 2026 року прогноз також знижено на 0,8 пункти.

Зазначається, що зростання економіки у 2025 році очікується на нижній межі діапазону 2 – 3%: здебільшого через зниження експорту сталі та збільшення імпорту вугілля після закриття шахти в Покровську через бойові дії. Крім того, посилення імпорту газу через численні атаки на газову інфраструктуру також впливає на економічні показники.

За словами МВФ, прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України. Однак експерти підкреслили, що переговори перебувають на дуже ранній стадії, і наразі "можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України".

До слова, раніше аналітики ISW заявили, що Кремль залишається відданим своїй меті – затягнути будь-які переговори про тимчасове припинення вогню. Для цього Владімір Путін намагається висунути нову вимогу, що відповідає його давнім зусиллям.