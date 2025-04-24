Тарифы США повлияли на китайские фабрики

После введения пошлин на китайские товары на уровне 145%, многие американские клиенты отменили или приостановили заказ, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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До введения пошлин, примерно 15% китайского экспорта шло в США. Сейчас работники публикуют в соцсетях фото остановленных производственных линий и сообщают о временном прекращении работы.

На многих фабриках, производящих различную продукцию – от джинсов до электроприборов, производство остановлено на неделю или дольше. Некоторые владельцы сократили сверхурочную работу и работу в выходные.

Сможет ли Китай адаптироваться

Председатель Ассоциации трансграничной торговли Шэньчжэня Ван Синь говорит, что из-за отмены заказов многие фабрики получили указания остановить или отложить поставки. В провинции Гуандун рекрутеры отмечают: те, кто больше всего зависит от американских заказов, отправляют работников в отпуска.

Основатель China Labour Bulletin Хань Дунфан считает, что перестройка китайской промышленности будет длительной, а ее цену заплатят рабочие.

Напомним! С апреля США ввели пошлины на китайские товары – сначала 54%, а затем 145%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%. Трамп заявил, что тарифы снизятся, но не будут отменены полностью.