Как могут измениться пошлины США для Китая

По состоянию на сейчас, пошлины США для Китая составляют – 145%, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Источники WSJ указывают на то, что Трамп еще не принял окончательное решение. Сейчас продолжаются обсуждения и рассмотрение вариантов.

К тому же Трамп не собирается действовать односторонне. Он ожидает ответных шагов от Пекина.

Куш Десай Представитель Белого дома Президент Трамп четко дал понять: Китай должен заключить соглашение с США. Когда будет принято решение по пошлинам, оно поступит непосредственно от президента. Все остальное – лишь спекуляции.

Один из вариантов, который рассматривает администрация Трампа – многоуровневая система, похожая на предлагаемую Конгрессом в конце прошлого года:

тарифы 35% будут распространяться на товары, которые США не считают угрозой национальной безопасности;

минимум 100% – на стратегически важные товары.

Согласно указанному законопроекту, такие пошлины должны внедряться в течение 5 лет.

Напомним! Ранее Трамп сделал заявление, что он готов уменьшить тарифы на китайские товары. Однако они точно не будут нулевыми.