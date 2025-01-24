Профессор и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эфире 24 Канала отметила, что ситуация с бедностью в Украине не является катастрофической. Чтобы определить реальный показатель бедности, следует опираться не столько на информацию центров занятости и выборочных обследований, сколько на данные Государственной налоговой службы.

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"По моему мнению, они имеют более объективную информацию. Хотя она тоже неполная, уровень бедности, если ориентироваться на эти данные, несколько завышен по сравнению с реальным", – отметила Элла Либанова.

Она добавила, что бедность в Украине выросла из-за войны. Эксперты в своих расчетах учитывают многочисленные индикаторы – от количества внутренне перемещенных лиц до данных Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда. Но даже этого недостаточно, чтобы дать абсолютно точную оценку, сколько людей находится за чертой бедности.

Бедность – это относительная категория, которая определяется на основе среднего уровня доходов в разных социальных группах. Только после этого можно делать выводы об уровне бедности,

– подытожила Элла Либанова.

Она также отметила, что проблема современных исследований заключается в том, что информационное поле напоминает "рыболовную сеть": в нем больше пробелов, чем надежной информации. Ученые пытаются решить эту проблему.

"Дефицит достоверных данных остается острой проблемой, и большинство оценок являются экспертными, то есть отражают то, как специалисты видят ситуацию", – объяснила Либанова.